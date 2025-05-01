25 Nisan tarihine meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü Kütahya'nın Simav ilçesi Yemişli köyünde halk evlerine girmekten çekiniyor.
Simav ilçesindeki depremlerin adeta merkez üssü haline gelen ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki 1050 nüfuslu Yemişli köyünde gece gündüz devam eden artçı sarsıntılar yüzünden korkularından evlerine giremeyen köy halkı devletten çadır istiyor. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Simav'da Deprem Korkusu: Çadır Talebi - Son Dakika
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