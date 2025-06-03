Şimşek İHA Samsun'a Düştü

Şimşek İHA Samsun'da sahile vurdu

SAMSUN - Sinop'ta füze test atışlarında kullanılan 'Şimşek' isimli insansız hava aracı (İHA), Samsun'da sahili vurdu.

Şimşek İHA, Sinop'ta yapılan füze testlerinde hedef hava aracı olarak kullanılıyor. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden atılan Şimşek, testin ardından denize düştü. Şimşek, Atakum ilçesi İncesu mevkisinde kıyıya vurdu.

Yapılan ihbar üzerinde olay yerine polis ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. yetkilileri geldi. TUSAŞ yetkilileri, İHA'yı bölgeden kaldırdı.