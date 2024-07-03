Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi - Son Dakika
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Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi

Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep\'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın üçüncü celsesi başladı. İlk duruşmada Ayşe Ateş'in yanına oturan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal nerede" diye bağıran azmettirici Doğukan Çep bugün de duruşma başladığında yoklama alınırken, Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı "Buradayım be buradayım. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" sözlerini ima eder şekilde "Buradayım" diye seslendi.

03.07.2024 11:25
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Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın üçüncü celsesi başladı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı.

TÜM PARTİLER TAKİP EDİYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da duruşmayı takip ediyor. Davanın ilk duruşmasında 8, ikinci duruşmasında ise 13 sanığın savunması dinlendi.

SİYASİ MÜDAHALE UYARISI

Duruşmanın ilk gününde duruşma salonunda "Bay Kemal nerede" diye bağıran sanık Çep, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklamada "Buradayım be buradayım. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" sözlerini ima eder şekilde "Buradayım" diye seslendi.

MAHKEME BAŞKANINDAN SORUN ÇIKARANLARA UYARI

Mahkeme Başkanı duruşmada sorun çıkartan kişilerin bir daha salona alınmayacağını belirtti. Mahkeme Başkanı ayrıca siyasi parti temsilcilerinin bir daha Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır gibi salonda duruşmaya müdahale etmesi halinde "davaya siyasi müdahale" olacağı gerekçesiyle salona alınmayacaklarını kaydetti.

Bugünkü duruşmada Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçuna yardım etmekten yargılanan tutuklu sanık Umut Ersoy ve sanık avukatları dinlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi - Son Dakika
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