Sincan'da Ticari Taksi Kadına Çarptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçerken ticari taksinin çarptığı kadın yaralandı.

Olay, Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dolmuş duraklarının önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına 06 T 2944 plakalı ticari taksi çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, çevredeki kalabalık yaralı kadına ilk müdahalede bulunarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA