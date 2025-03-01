Sınırda Kaçak Sigara Operasyonu

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Bulgaristan'ın Lesovo Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçmek isteyen üçü kadın 6 Bulgar, vücutlarına yapıştırdıkları 15 adet elektronik sigara ve aparatalarının bulunduğu 730 paketle yakalandı.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na girmek isteyen Bulgaristan plakalı araçlar gelen ve 3 kadın 6 Bulgar vatandaşı, beyan edecekleri hiçbir şey olmadığını bildirdi.

Araçlar gümrük muayenesinden geçirilmek üzere x-ray ve fiziksel kontrolleri gümrük müfettişleri, tarafından yapıldı. Yapılan kontrollerde araçtaki 6 Bulgar vatandaşının vücutlarına 15 adet elektronik sigara, 230 adet elektronik sigara kapsülü, 540 adet vaporizatör başlığı ve 945 adet elektronik sigara vaporizatörü içeren toplam bin 730 paketin vücutlarına yapıştırdıkları tespit edildi. Kaçak elektronik sigara ve parçalarına el konuldu. - EDİRNE