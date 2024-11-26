Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

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Sinop'ta 43 yaşındaki Abdullah E. sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar girişiminde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, arkadaşının yardımıyla şahsı kurtardı. Abdullah E. hastaneye kaldırıldı ve durumuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

EŞİ DURUMU FARK EDİP TELEFONA SARILDI

Olay, saat 01.00 sıralarında Manolya Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah E.(43), sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihara teşebbüs etti. Olayı fark eden eşi, durumu hemen 112'ye bildirdi.

ARKADAŞI SON ANDA İPTEN ALDI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, Abdullah E.'nin bir arkadaşı da aynı anda duruma müdahale etti. Kapıyı kırarak içeri giren arkadaşı, şahsı ipten aldı. İlk müdahalede bilincinin açık olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.