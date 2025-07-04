Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın motosiklet sürücüsü kayarak yere düştü.
Kaza, saat 13.40 sıralarında Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.U. hakimiyetindeki 57 ACK 574 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kayıp düştü. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?