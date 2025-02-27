Şişli'de Dehşet: Sevgiliyi Vurdu, Kendini Vurdu

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Şişli'de sevgili dehşet saçtı: Önce kadını silahla öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de İzzet Alver, sevgilisi Seher Güzide'yi çalıştığı iş yerinin önünde silahla vurdu. Silahı tutukluk yapan İzzet Alver aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Seher Güzide olay yerinde, İzzet Alver ise kaldırıldığı hastane de hayatını kaybetti.

Olay, saat 07: 30 sıralarında Şişli Ergenekon Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Alver(30), sevgilisi Seher Güzide'nin çalıştığı iş yerinin önüne gelerek burada beklemeye başladı. Bir süre sonra iş yerinin önüne gelen Seher Güzide burada erkek arkadaşı İzzet Alver ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesine üzerine İzzet Alver silahla sevgilisi Seher Güzide'ye ateş açtı. Açılan ateş sonrası silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine oradan uzaklaşan İzzet Alver aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Seher Güzide'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı İzzet Alver ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Alver, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı

Olay yerine güvenlik şeridi çeken ekipler bir sürede burada çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Seher Güzide'nin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.