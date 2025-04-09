Şişli'de gece kulübü önündeki silahlı çatışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Şişli'de gece kulübü önündeki silahlı çatışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı

Şişli\'de gece kulübü önündeki silahlı çatışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı

Şişli Harbiye'de bir gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşteriler, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Bu durum üzerine müşterilerin ateş açması ve görevlilerin karşılık vermesi sonucu silahlı çatışma çıktı. Olayda güvenlik görevlisi Armağan Türk hayatını kaybetti, yoldan geçen bir kişi yaralandı. Polis, olayın ardından 8 şüpheliyi gözaltına aldı ve 6'sı tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

09.04.2025 09:43
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ŞİŞLİ'de gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşteriler güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılınca aralarında tartışma çıktı. Dışarı çıkarılan müşterilerin ateş açması ve görevlilerin karşılık vermesi sonucu taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda görevli Armağan Türk (42) hayatını kaybetti. Saldırı sırasında yoldan geçen M.A. ise yaralandı. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansırken polisin gözaltına aldığı 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olay, 3 Nisan Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Şişli Harbiye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşterilere güvenlik görevlileri müdahale etti. Bu sırada dışarı çıkarılan müşteriler iş yeri çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Grup içerisindeki kişilerden bazıları silahla ateş açarak güvenlik görevlisi Armağan Türk'ü ve o sırada yoldan geçen M.A.'yı yaraladı.

MEKANDAN KOVULUNCA ATEŞ AÇTILAR

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Türk'ü ve M.A.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hasteneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan M.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kulübün güvenlik görevlileri M.A., K.A.T. ve M.C.K.'yi gözaltına aldı.

CİNAYET POLİSİ ŞEHİR DIŞINDA YAKALADI

Müşteri olarak gece kulübüne gelen taraf A.T., E.T. ve H.T.'nin ise şüpheli S.U.'nun yardımıyla olaydan sonra Denizli'ye kaçtığı, orada da araç değiştirerek Antalya'ya geçtikleri tespit edildi. Şüpheliler burada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları araçta ve olayın gerçekleştiği iş yerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilirken, 1 silahın ise şüpheliler tarafından Denizli'de boş bir araziye atıldığı belirlendi. Polis ekipleri bu silahı da kısa sürede buldu.

8 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Diğer yandan silah kullanan güvenlik görevlisi İ.A. isimli şüpheli ise Yalova'da yakalandı. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden S.U. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, M.C.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer şüpheliler İ.A., M.A., K.A.T., A.T., E.T. ve H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de gece kulübü önündeki silahlı çatışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

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