Şişli'de Kadın Cinayeti ve İntihar

3.Sayfa

Şişli'de kadın cinayeti kamerada

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de İzzet Alver, sevgilisi Seher Güzide'yi çalıştığı iş yerinin önünde silahla vurdu. Silahı tutukluk yapan İzzet Alver aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaşanan cinayet anı ise güvenli kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07: 30 sıralarında Şişli Ergenekon Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Alver(30), sevgilisi Seher Güzide'nin çalıştığı iş yerinin önüne gelerek burada beklemeye başladı. Bir süre sonra iş yerinin önüne gelen Seher Güzide burada erkek arkadaşı İzzet Alver ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesine üzerine İzzet Alver silahla sevgilisi Seher Güzide'ye ateş açtı. Açılan ateş sonrası silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine oradan uzaklaşan İzzet Alver aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Cinayet anı kamerada

Sabah saatlerinde meydana gelen cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın sokakta yürüdüğü esnada erkek arkadaşı yanına gelerek konuşmaya başlıyor. İkili beraber yürüdüğü esnada İzzet Alver silah ile ilk önce sevgilisini silahla daha sonrada kendisini vurduğu görülüyor.