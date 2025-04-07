Şişli'de kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü - Son Dakika
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Şişli'de kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü

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İstanbul Şişli'de bir apartmanın zemin katına giren maskeli saldırganlar, hamile bir kadın ve yanındaki adamı silahla vurarak öldürdü. Olayın gece saatlerinde meydana geldiği ve saldırganların 5 katlı binanın zemin katındaki daireye girdikleri belirtildi. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

07.04.2025 10:15
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Kuştepe MahallesiYavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, maskeli saldırganlar 5 katlı binanın zemin katındaki daireye girdi. Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurdu.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Gezer ve Coşkun'un cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenilirken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Şişli\'de kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü
Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Polis, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü - Son Dakika

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