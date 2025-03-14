Sivas Belediyesi'nden Dilencilere Karşı Mücadele - Son Dakika
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Sivas Belediyesi'nden Dilencilere Karşı Mücadele

Sivas Belediyesi\'nden Dilencilere Karşı Mücadele

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayındaki dilenci artışına karşı basın toplantısı düzenledi. Zabıta Müdürü Nuri Çayır, hem bireysel hem de organize dilencilikle mücadele ettiklerini ve denetimlerin sürdüğünü belirtti.

14.03.2025 14:40  Güncelleme: 14:52
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Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında artan dilenciler nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Zabıta Müdürü Nuri Çayır, "Şehrimizde dilencilik bireysel ve organize olarak görülmektedir. Dilenciliği meslek edinmiş kişilere karşı denetimlerimiz sürmektedir" dedi.

Dini değerleri istismar ederek vatandaşlardan para talep eden dilencilerin sayısı, Ramazan ayı ile birlikte artış gösterdi. Artan dilenci sayısına yönelik basın toplantısı düzenleyen Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşları uyardı. Toplantıda konuşan Zabıta Müdürü Nuri Çayır, "Şehrimizde dilencilik 2 boyutu ile karşımıza çıkmaktadır. Birincisi bireysel, ikincisi ise organize. Oldukça profesyonel niteliğe sahip dilenciler, merhamet sömürücüsü ve istismarcısı olarak her zaman hayatlarını idame ettiriyorlar. Şehirde yaşayanlarımız ise, bu kişilere karşı mücadelede gördüğümüz sorunun bu tarafının farkında değiller" dedi.

"Ekiplerimiz, hem sivil hem de resmi ekiplerle denetimler yapmaktadır"

Bahse konu kişilerin yoksunluklarından değil rant elde etmek amacıyla dilendiklerini ifade eden Çayır, "Bu çirkin görüntüyü Sivaslılar hak etmiyor. Bugün şehirde yaşayan neredeyse bütün yoksul ve düşkün insanlara hem devletin hem belediyelerin hem de sivil toplum kuruluşlarının yardım eli uzanıyor. Bir istismar aracı olarak kullanılan dilenciliğe karşı Sivas halkı olarak gerekli mücadeleyi birlikte vermeliyiz. Özellikle başka şehirlerden organize olarak gelen iftar öncesi ve sonrasında camilerde, kahvehanelerde, market ve manav önlerinde duygu sömürüsü yaparak rant elde eden, dilenciliği meslek haline getirmiş kişilere fırsat vermeyelim. İş yeri sahipleri özellikle bunların kahvehanelerde, sosyal donatılarında dilencilik yapmalarına müsaade vermemeleri gerekir. Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki anayol, cadde, meydan ve bulvarlarda zabıta ekiplerimiz dilencilere yönelik hem sivil hem de resmi ekiplerle denetimler yapmaktadır. Vatandaşlarımızın dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere, Kabahatler Kanunu 33'üncü maddesi gereği idari para cezası verilmekte ve dilencilikten elde etmiş oldukları gelirin mülkiyeti, Belediye Encümeni kararı ile kamuya geçirilmektedir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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