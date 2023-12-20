Sivas\'ta Asılsız Yangın İhbarı

Sivas'ta asılsız yangın ihbarı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine ulaşan ekipler ihbarın asılsız olduğunu öğrenince normale döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyrantepe Mahallesi Seyran Sokak'ta meydana geldi. Bir binada yangın olduğuna dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binayı kontrol etti. Herhangi bir yangına rastlanmayınca ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. İhbarın asılsız olduğunu öğrenen ekipler normale döndü. - SİVAS