Sivas'ta bayram öncesi trafik denetimleri arttı

Bayramda 227 ekip ve 700'den fazla personel görev yapacak

SİVAS - Sivas'ta Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarında can kayıplarının önüne geçmek amacıyla emniyet kemeri denetimleri başladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimleri inceledi.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte artan trafik yoğunluğu kazaları da beraberinde getiriyor. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik kazalarına karşı denetimler yapıyor. Kentin birçok noktasında denetim yapan ekipler, trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulunuyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yapan ekipleri ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, yolcular ve otobüs sürücülerine uyarılarda bulundu. Emniyet kemeri takılması gerektiğini ifade eden protokol üyeleri, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluğun arttığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Hem şehrimize gelen hemşehrilerimize 'hoş geldin' temennisinde bulunduk, hem de giden yolcularımıza 'hayırlı yolculuklar' diledik. Özellikle İstanbul'dan gelen hemşehrilerimiz var. Şehrimizde hemşehrilerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Herkesin bayramını en içten dilekten kutluyorum. Rabbim kazasız belasız bayram nasip etsin inşallah" dedi.

227 ekip ve 700'den fazla personel bayram boyunca görev yapacak

Denetimleri yerinde gördüklerini kaydeden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Öncelikle hemşerilerimizin tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyorum. Kazasız belasız sevdikleriyle birlikte huzur içerisinde güzel bir bayram diliyorum. Tabi bayramın başlamasıyla birlikte şehirlerarası yollarda, şehir içindeki kaldırımlarda ve şehir içi trafikte büyük bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluğun yaşandığı yerlerden birisi de şehirlerarası otobüs terminali. Bizlerde Belediye Başkanımızla, Emniyet Müdürümüzle, Jandarma Komutanımızla, birlikte şehirlerarası terminalimize gelerek hem vatandaşlarımızın bayramını kutladık onlara 'hayırlı yolculuklar' diledik, 'hoş geldiniz' dedik. Bir taraftan da burada alınan tedbirleri yerinde gördük. Bizler özellikle bu bayramda trafik güvenliğine yine çok büyük önem veriyoruz. Önceliğimiz yollardaki bu yoğunluktan kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçmek. Bu anlamdaki tedbirlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda bayram boyunca ortalama 227 ekibimiz 700 civarında personelimiz bayram boyunca dron destekli, radar destekli görev yapacak. Amacımız kazaların önüne geçmek, vatandaşlarımızın sevinçlerini hüzne dönüşmemesi" şeklinde konuştu.