Sivas'ta Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Arttı

05.06.2025 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek amacıyla emniyet kemeri denetimleri başlatıldı. 227 ekip ve 700'den fazla personel, bayram tatili boyunca görev yapacak.

Sivas'ta bayram öncesi trafik denetimleri arttı

Bayramda 227 ekip ve 700'den fazla personel görev yapacak

SİVAS - Sivas'ta Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarında can kayıplarının önüne geçmek amacıyla emniyet kemeri denetimleri başladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimleri inceledi.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte artan trafik yoğunluğu kazaları da beraberinde getiriyor. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik kazalarına karşı denetimler yapıyor. Kentin birçok noktasında denetim yapan ekipler, trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulunuyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yapan ekipleri ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, yolcular ve otobüs sürücülerine uyarılarda bulundu. Emniyet kemeri takılması gerektiğini ifade eden protokol üyeleri, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluğun arttığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Hem şehrimize gelen hemşehrilerimize 'hoş geldin' temennisinde bulunduk, hem de giden yolcularımıza 'hayırlı yolculuklar' diledik. Özellikle İstanbul'dan gelen hemşehrilerimiz var. Şehrimizde hemşehrilerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Herkesin bayramını en içten dilekten kutluyorum. Rabbim kazasız belasız bayram nasip etsin inşallah" dedi.

227 ekip ve 700'den fazla personel bayram boyunca görev yapacak

Denetimleri yerinde gördüklerini kaydeden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Öncelikle hemşerilerimizin tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyorum. Kazasız belasız sevdikleriyle birlikte huzur içerisinde güzel bir bayram diliyorum. Tabi bayramın başlamasıyla birlikte şehirlerarası yollarda, şehir içindeki kaldırımlarda ve şehir içi trafikte büyük bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluğun yaşandığı yerlerden birisi de şehirlerarası otobüs terminali. Bizlerde Belediye Başkanımızla, Emniyet Müdürümüzle, Jandarma Komutanımızla, birlikte şehirlerarası terminalimize gelerek hem vatandaşlarımızın bayramını kutladık onlara 'hayırlı yolculuklar' diledik, 'hoş geldiniz' dedik. Bir taraftan da burada alınan tedbirleri yerinde gördük. Bizler özellikle bu bayramda trafik güvenliğine yine çok büyük önem veriyoruz. Önceliğimiz yollardaki bu yoğunluktan kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçmek. Bu anlamdaki tedbirlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda bayram boyunca ortalama 227 ekibimiz 700 civarında personelimiz bayram boyunca dron destekli, radar destekli görev yapacak. Amacımız kazaların önüne geçmek, vatandaşlarımızın sevinçlerini hüzne dönüşmemesi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Güvenlik, 3-sayfa, Kurban, trafik, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

17:49
Cristiano Ronaldo Almanların ’’Messi’’ tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Cristiano Ronaldo Almanların ''Messi'' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
14:09
İş insanına silahlı saldırı kamerada Bir anda yere yığıldı
İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:11:36. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.