Sivas'ta Silah Kaçakçıları Yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta Silah Kaçakçıları Yakalandı

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İstanbul'dan Sivas'a kaçırılan 16 tabanca ile 3 kişi adliyeye sevk edildi.

26.02.2025 14:54
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Silah kaçakçıları yakayı ele verdi, şüpheliler adliyeye sevk edildi

SİVAS - İstanbul'dan Sivas'a kaçırılan ve satışa hazırlanan silahlar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ele geçirildi. Silah kaçakçılığı yapan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan getirilen tabancaların Sivas'ta satılacağını tespit etti. Polis ekiplerince başlatılan çalışma doğrultusunda kent merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 16 adet tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. İstanbul'dan Sivas'a silah satışı yapmaya gelen U.A. ve Sivas'ta yaşayan F.K. ve M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Silah Kaçakçıları Yakalandı - Son Dakika

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