Sivas\'ta Suç Unsurları Ele Geçirildi

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Sivas'ta polis ekipleri bir ikamette yaptığı aramada çok sayıda suç unsuru ele geçirdi. Çok sayıda tüfek, tabanca ve fişeğin yanı sıra saksı içerisine ekilmiş kenevir ele geçirildi.

Sivas'ta Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir adrese operasyon düzenledi. Suç ve suç unsurlarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; 2 adet pala, 1 adet kılıç, 1 adet hançer, 2 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 16 adet kurusıkı fişek, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 29 adet fişek, 1 adet havalı tüfek ve tüfeğe ait 56 adet fişek, 5 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 75 adet kenevir tohumu, 1 adet saksı içerisinde ekili kenevir ele geçirildi. Bahse konu olaya ilişkin 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın huzur ve sükunun sağlanması adına yürütmekte olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir." İfadelerine yer verildi. - SİVAS