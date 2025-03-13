Yoldan çıkan Tofaş şarampole uçtu: 3'ü ağır 4 yaralı
SİVAS - Sivas'ta yoldan çıkan Fiat Tofaş marka aracın şarampole uçtuğu kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu Erzincan istikameti Emre köyü çıkışında yaşandı. M.G. idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Takla atan araçtaki 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. M.G., S.G., N.E. ve S.G. isimli yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Tofaş Şarampole Uçtu: 4 Yaralı - Son Dakika
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