Sivas'ta Tofaş Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Yoldan çıkan Tofaş şarampole uçtu: 3'ü ağır 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta yoldan çıkan Fiat Tofaş marka aracın şarampole uçtuğu kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu Erzincan istikameti Emre köyü çıkışında yaşandı. M.G. idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Takla atan araçtaki 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. M.G., S.G., N.E. ve S.G. isimli yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.