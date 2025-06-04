Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı - Son Dakika
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Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı

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Siverek\'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
04.06.2025 20:14
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Siverek\'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Haber Videosu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memuru, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgaya müdahale eden bir polis memuru, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ayvanat Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında, tarafların yakınları da olay yerine gelerek kavgaya karıştı. Büyüyen kavgada taraflar birbirlerinin araçlarına da zarar verdi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN POLİSİ BIÇAKLADILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerinden bir memur, kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavganın büyümesi üzerine bölgeye takviye olarak polis ekibi ve özel harekat timleri yönlendirilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren:
    tarla meselesi hasat yapildi parayi anlasamiyorlar 8 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bunların'da kavgası meşhurdur birbirlerine girince zor ayrılırlar askerliğim oralarda geçti iyi bilirim. 2 0 Yanıtla
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