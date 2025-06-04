Siverek'te Polis Bıçaklandı

Siverek'te kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçaklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgaya müdahale eden bir polis memuru, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında, tarafların yakınları da olay yerine gelerek kavgaya karıştı. Büyüyen kavgada taraflar birbirlerinin araçlarına da zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerinden bir memur, kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavganın büyümesi üzerine bölgeye takviye olarak polis ekibi ve özel harekat timleri yönlendirilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.