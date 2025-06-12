Siverek'te trafik kazası: 4 yaralı

Siverek'te trafik kazası: 2'si bebek 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza, Siverek- Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü F.K. ile birlikte araçta bulunan F.K ve yenidoğan bir bebek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.