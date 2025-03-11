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Sokak köpeği çocuğa saldırdı

Sokak köpeği çocuğa saldırdı

İzmir'de 8 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı, güvenlik kamerası anı kaydetti.

11.03.2025 10:18
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta yürüyen bir çocuğa sokak köpeği aniden saldırdı. Bacağından ısırıldığı öğrenilen çocuğun köpek tarafından düşürülmesi anı da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz günlerde Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7165 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen 8 yaşındaki S.Ç., bir anda karşısına çıkan sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk yere düşerken, sol bacağının ara kısmından da köpek tarafından ısırıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtulan çocuk, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay anı kamerada

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, çocuğun köpekle karşılaştığı ve köpeğin onu kovaladığı anlar, köpeğin çocuğu yere düşürüp ısırdığı ve çevredekilerin araya girerek çocuğu kurtardığı anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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