 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Söke'de otomobil yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Söke'de otomobil yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde olan otomobilde çıkan yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Sürücü araçtan dışarı atlayarak kurtuldu. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Söke\'de otomobil yangını
18.12.2023 - 22:01,
Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde olan otomobilde çıkan yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine seyir halinde olan Burak K. idaresindeki 09 SM 363 plakalı otomobil, Granta yokuşunu inerken bir anda alev aldı. Sürücü aracı yolun kenarında durdurup kendisini araçtan dışarı attı. Bir anda aracın tamamını alevler kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araç, çıkan yangında büyük çapta maddi hasar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kuşadası, İtfaiye, Aydın, Olaylar, İtfaiye, Soruşturma, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Söke'de otomobil yangını - Son Dakika


21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55
Beşiktaş'ta denizden cesedi çıkarılan İran uyruklu Jaber Sabokbar'ın kız arkadaşını kurtarmak için denize atladığı öğrenildi Beşiktaş'ta denizden cesedi çıkarılan İran uyruklu Jaber Sabokbar'ın kız arkadaşını kurtarmak için denize atladığı öğrenildi
20:42
İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı

Son Dakika
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38 Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20 Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 22:40:52. #1.13#
SON DAKİKA: Söke'de otomobil yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement