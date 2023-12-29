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Soma'da sis nedeniyle minibüs kaza yaptı - Son Dakika
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Soma'da sis nedeniyle minibüs kaza yaptı

Manisa'nın Soma ilçesinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla attı. Minibüste bulunan 16 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soma\'da sis nedeniyle minibüs kaza yaptı
29.12.2023 - 14:51,
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Manisa'nın Soma ilçesinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla attı. Minibüste bulunan 16 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soma- Savaştepe karayolunun Yağcılı Mahallesi mevkiinde Tuncay Aktaş idaresindeki 10 P 8410 plakalı minibüs, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Tek taraflı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar Manisa'nın Soma ve Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi bulunan yaralı olmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Soma'da sis nedeniyle minibüs kaza yaptı - Son Dakika


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