Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon

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Eskişehir'de yaşayan bir vatandaşı sosyal medyada verdikleri reklam ile dolandırdıkları belirlenen ve jandarma ekiplerince 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçesi'nde yaşayan bir vatandaş, sosyal medya uygulamasında gördüğü reklam görseline tıkladı. Bunun üzerine kendisi ile iletişime geçen şahsın verdiği IBAN hesabına hisse senedi almak amacıyla para transferi yaptı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Yalova, Kayseri ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 5 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 4 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 adet tablet ve 1 adet harddisk ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'Bilişim Sistemleri Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR