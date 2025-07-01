Sosyal Medyada Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Sosyal Medyada Dolandırıcılık Uyarısı

Sosyal Medyada Dolandırıcılık Uyarısı
01.07.2025 12:57
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Sıcak havalarda dolandırıcılar, ucuz klima ve vantilatör satışıyla vatandaşları hedef alıyor.

Sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde dolandırıcılar, serinlemek için kullanılan klima, vantilatör gibi ürünleri sosyal medyada ucuz fiyattan satıyormuş gibi vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Uzmanlar, bu yöntemle dolandırıcılıktan korunmak için sosyal ortamdaki site başlıklarının kontrol edilmesi noktasında uyarılarda bulunuyor.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Mevsimsel olarak farklı yöntemlerle vatandaşları ağlarına düşürmek isteyen dolandırıcılar, bu sefer de serinlemek için kullanılan klima, vantilatör gibi ürünlerde kampanya gibi yöntemlere başvuruyor.

"Fiyatın üçte ikisi kadar düşük cezbedici reklamlara kanmamalarını, her şeyin bir fiyatı olduğunu bilmelerini isterim"

Dolandırıcıların vatandaşların mevsimsel ihtiyaçlarını göz önüne alarak bu açıkları kullandıklarına dikkat çeken Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "Yaz aylarında ihtiyaç olan klima, vantilatör, soğutucu gibi ürünlerin sosyal medya mecralarında sahte satış adresleriyle beraber vatandaşlara sunulmasıyla bir dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız kullandıkları sosyal medyalar üzerinden yaz mevsiminde kendilerini serinletmek için klima, vantilatör veya herhangi bir şekilde bu tarz mevsimsel ihtiyaçlarını giderebilecek eşyaları alacaklarsa ve bu planları kafalarında varken karşılarına sosyal medya mecralarında farklı adresler sponsorlu veya tanıtım şekline çıkıyorlarsa bunlara kesinlikle dikkat etmeliler. Bu işleri yapan zaten Türkiye'de belli başlı markalar ve firmalar mevcut. Bu firmaların kendi internet siteleri veya bayileri de mevcut. Biz vatandaşlarımıza sosyal medyada gördükleri, örnek veriyorum fiyatın üçte ikisi kadar düşük cezbedici reklamlara kanmamalarını, her şeyin bir fiyatı olduğunu bilmelerini, buna da göz önüne alarak bilindik firmaların ve markaların ürünlerini almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Linklere tıklamadan, bayilerden veya orijinal internet sitelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz"

Sosyal medya mecrasında bulunan ucuz ürünleri tercih etmeden önce site kontrolleri noktasında bilgi veren Emre Akman, "Vatandaşlarımız sosyal medyada tıkladıkları adresleri, özellikle indirimli gördükleri ürünlere dikkat ederek yaklaşsınlar. Mümkünse de bu linklere tıklamadan ürünleri bayilerden veya orijinal internet sitelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Dolandırıcılar farklı şekilde vatandaşları dolandırmak için yaptıkları internet sitelerindeki oynadıkları kelime veya .com değil nokta x, y, z gibi küçük değiştirmeler mevcut. Vatandaşlarımız bunun nasıl farkına varabilir dersek, sosyal medya üzerinden bir ürün adresi buldu ve bu ürüne tıkladı. Ürün normal fiyatlardan üçte iki oranında daha ucuz. Vatandaşın ilk önce bilgilerini almak için bir form sayfası ortaya çıkıyor. Bu form sayfası ortaya çıkmadan önce vatandaşımız şunu yapmalı, kesinlikle adres kısmına bakmalı. Adres kısmında HTTPS şeklinde HTTPS protokol olarak geçer ve bu yeşil olarak bilgi verir. Vatandaşlarımız eğer güvenli bir site oluyorsa zaten bu internet adresini dikkatlice inceleyip en başında HTTPS protokolü var mı ona bakmalı. Vatandaşlarımız tıkladıkları linklerin en başlarına bakıp yeşil ibarelerini görürlerse bu siteler güvenilirdir. Ancak dolandırıcılar bu yeşil ibareyi de belirterek sadece isim değişikliğiyle tekrar dolandırıcılık yapabiliyor. Buradaki uyarımız, yapabileceğimiz tek şey sadece dikkatlerinden kaçmaması, girdikleri adresleri teker teker okumaları, incelemeleri, herhangi bir şekilde uzantı bozukluğu varsa oradan uzaklaşmaları gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, A firmasının daha ucuz bir ürününe bakıyorlarsa A firmasının gerçekten sosyal medya mecralarında normal fiyatlarını normal sayfalarından bakarak karşılaştırmaları ve o şekilde alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Yüzde 90 ihtimalle de zaten bu şekilde olan internet adresleri, bu şekilde olan daha ucuz ürünler dolandırıcıların yöntemidir. Eğer bunlara tıklarsanız dolandırıcıların ağına takılmış olursunuz" şeklinde konuştu.

"Yaz mevsiminizi lütfen kışa çevirmeyin"

Akman, son olarak dolandırıcıların ağına düşen vatandaşların kara para sistemine dahil olabileceğini belirterek, "Yaz aylarında serinlemek için, alışveriş yaparken kara para sistemine dahil olabilirsiniz. Bu kara para sistemine dahil olmanız demek sizin ömrünüz boyunca birçok şekilde savcılık dosyasıyla karşı karşıya kalmanız, savcılık dosyasının akabinde birçok mahkeme dosyasıyla karşı karşıya kalmanıza sebep olur. Lütfen alışverişlerinizi yaparken veya bir fırsat gördüğünüzde uyarıları dikkate alarak yaz mevsiminizi lütfen kışa çevirmeyin" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medyada Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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