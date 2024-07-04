Sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgi yayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgi yayan şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da sosyal medya provokatörlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan, 'Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!' şeklinde paylaşım yapan şüpheli Batuhan Ç. adliyeye sevk edildi. Kayseri'de küçük kıza taciz olayının ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına çirkin saldırılar sonrası provokatörlerin sosyal medyadan gerçekleştirdikleri nefret söylemlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

04.07.2024 00:00
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Sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgi yayan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da sosyal medya provokatörlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan, " Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklinde paylaşım yapan şüpheli Batuhan Ç. adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'de küçük kıza taciz olayının ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına çirkin saldırılar sonrası provokatörlerin sosyal medyadan gerçekleştirdikleri nefret söylemlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Sosyal medya üzerinde provokatif paylaşım yaptığı gerekçesi dün 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına Batuhan Ç.'nin polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Önceki gün X isimli sosyal paylaşım platformunda "Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklinde paylaşım yapan şüpheli, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınan Ç.'nin, Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi uyarınca "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan işlem gördüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgi yayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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