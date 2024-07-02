Sosyal medyadan yanıltıcı bilgi yayan şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Sosyal medyadan yanıltıcı bilgi yayan şüpheli İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da sosyal medya provokatörlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, Kayseri'de yaşanan olayın ardından sosyal medyada nefret söylemleri yaymıştı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli hakkında 'Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılması' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından işlem yapıldı.

02.07.2024 21:53
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Sosyal medyadan yanıltıcı bilgi yayan şüpheli İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da sosyal medya provokatörlerine yönelik yürütülen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'de yaşanan olayının ardından provokatörlerin sosyal medyadan nefret söylemlerine geçit verilmiyor. Olaylar sonrası onlarca kişi gözaltına alınırken, bir gözaltı haberi de İstanbul'dan geldi. Sosyal medya üzerinde provokasyon yaptığı gerekçesi ile hakkında gözaltı kararı verilen Batuhan Ç. adlı bir hesap sahibi, akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Dün X isimli sosyal paylaşım platformunda provokatif paylaşım yapan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılması" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından GBT kaydı bulunan Batuhan Ç. hakkında Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi olan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinden işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyadan yanıltıcı bilgi yayan şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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