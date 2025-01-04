Soygun Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika
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Soygun Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

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Isparta'da kuyumcu soygunu girişimi cam engeline takıldı, şüpheliler Antalya'da yakalandı.

04.01.2025 10:33
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Soygun planı cam engeline takıldı, o anlar kameralara anbean yansıdı

Isparta'da soygun girişimi başarısız olan iki şahsın kaçışı Antalya'da sona erdi

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

ISPARTA - Isparta'da gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kesip camını kırmaya çalışan iki soyguncu, camın kırılmaması üzerine planlarını gerçekleştiremeyerek olay yerinden kaçtı. Sabah durumu fark eden işletme sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Antalya'da yakalandı, Isparta'ya getirildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 31 Aralık 2024 gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.P. ve M.K. isimli iki kişi, Erkan K.'ye ait kuyumcu dükkanının camında bulunan demir kepenk kısmını taşlama aletiyle kesti. Ancak dayanıklı olması nedeniyle camı kırmayı başaramayan İ.P. ve M.K., soygun girişimini gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibi durumu fark etti

Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletme sahibi Erkan K., kepenklerdeki ve camdaki hasarı fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Erkan K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheliler Antalya'da yakalandı

Polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemeler ve güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kaçan şahıslar, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Isparta'ya getirildi. İ.P. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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