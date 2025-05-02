Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı - Son Dakika
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Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı

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Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Sürücü olay yerinde gözaltına alınırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

02.05.2025 21:24  Güncelleme: 22:22
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Almanya'da yine araçlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'da araç kalabalığa daldı: 3'ü ağır 8 yaralı

ARAÇ KALABALIĞIN ARASINA DALDI, 8 KİŞİ YARALANDI

Stuttgart şehrine bağlı Olgaeck semtinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandı. Stuttgart polisi, sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını belirtirken, şehir merkezinin büyük bölümünde trafik kısıtlamalarının uygulandığını duyurdu.

Almanya'da araç kalabalığa daldı: 3'ü ağır 8 yaralı

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Polis, "Olaya dair soruşturmalar sürüyor. Şu anda aralarında ağır yaralıların da bulunduğu birkaç yaralıyı doğrulayabiliyoruz. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki faaliyetlerini engellemeyin ve mümkünse o bölgeden uzak durun" açıklamasında bulundu.

Almanya'da araç kalabalığa daldı: 3'ü ağır 8 yaralı

MÜNİH'TE DE YAŞANMIŞTI

13 Şubat tarihinde Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde de bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.

Almanya\'da araç kalabalığın arasına daldı: 3\'ü ağır 8 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı - Son Dakika

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