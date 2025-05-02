Almanya\'da araç kalabalığın arasına daldı: 3\'ü ağır 8 yaralı

Almanya'da yine araçlı bir saldırı gerçekleştirildi.

ARAÇ KALABALIĞIN ARASINA DALDI, 8 KİŞİ YARALANDI

Stuttgart şehrine bağlı Olgaeck semtinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandı. Stuttgart polisi, sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını belirtirken, şehir merkezinin büyük bölümünde trafik kısıtlamalarının uygulandığını duyurdu.

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Polis, "Olaya dair soruşturmalar sürüyor. Şu anda aralarında ağır yaralıların da bulunduğu birkaç yaralıyı doğrulayabiliyoruz. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki faaliyetlerini engellemeyin ve mümkünse o bölgeden uzak durun" açıklamasında bulundu.

MÜNİH'TE DE YAŞANMIŞTI

13 Şubat tarihinde Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde de bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.