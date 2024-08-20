Sultanbeyli'de asker eğlencesi sırasında kavga çıktı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de asker eğlencesi sırasında kavga çıktı

Sultanbeyli\'de asker eğlencesi sırasında kavga çıktı

Sultanbeyli'de asker eğlencesi sırasında iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sandalye, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu şiddetli bir şekilde gerçekleşti.

20.08.2024 12:57
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Sultanbeyli'de asker eğlencesi sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, asker eğlencesi için bir araya gruplar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetlenerek yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada şahıslardan bazıları karşı taraftaki kişilere sandalye ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar vatandaşın cep kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de asker eğlencesi sırasında kavga çıktı - Son Dakika

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