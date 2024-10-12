Sultangazi'de İETT Otobüsleri Çarpıştı - Son Dakika
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Sultangazi'de İETT Otobüsleri Çarpıştı

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Sultangazi'de iki İETT otobüsü çarpıştı, 1 çocuk ve 1 kadın yaralandı. İnceleme başlatıldı.

12.10.2024 16:19
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İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki 2 İETT otobüsü yol birleşiminde çarpıştı. Kaza nedeniyle, otobüslerde bulunan 1 çocuk ile 1 kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sultangazi Habipler Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. 336H hattında çalışan İETT otobüsü, yolcuları ile birlikte trafiğe kapalı olan yolda ilerledi. O sırada aynı yönde ilerleyen 336K hattındaki otobüs ile birleşim noktasında çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 12 yaşındaki A.R. ve diğer otobüste bulunan Y.Ç. isimli kadın yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye götürülürken, her iki otobüste de hasar oluştu. Üst geçit yapım çalışması nedeniyle yolun bir tarafı trafiğe kapatılırken diğer yön gidiş geliş şeklinde sağlandı.

İETT otobüsleri çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

"GELSİNLER KONTROL ETSİNLER, İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?"

Kazanın ilk olmadığını belirten Murat Taşdemir, "2 hafta önce de aynı şekilde 2 kaza oldu. Artık sorumlu kimse çok büyük hatalar var. Otobüs kapalı olan taraftan geldi, şoför arkadaş galiba bilmiyordu, yolun kesiştiği yerde yandan çarptı diğer otobüse. Bir otobüste 1 yaralı, diğer otobüste de 1 yaralı vardı. Ben aracımla arkalarından geliyordum, gördüm. Ben de son anda kurtardım arkadan diğer otobüse çarpmamak için. Mesafem vardı daha doğrusu. Hafif yaralıydılar, çocuğun biraz kollarında kan falan vardı, üzerine cam düşmüştü. Ciddi bir şey yoktu çok şükür. Yoğun bir ambulans geldi zaten ilk etapta, 4 - 5 ambulans geldi. Diğerleri iyiydi, sadece 2 yaralımız vardı. Burada ciddi bir şey var, bu kadar sorumsuzluk olmaz. Güzelce bir uyarı levhası ya da dikkatli bir şekilde yolu kapatmaları lazım. Bugüne kadar burayı denetleyen hiç kimse yok mu? Gelsinler kontrol etsinler, bir insanın canı bu kadar mı ucuz?" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sultangazi\'de İETT Otobüsleri Çarpıştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de İETT Otobüsleri Çarpıştı - Son Dakika

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