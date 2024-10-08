Sungurlu\'da Uyuşturucu ve Makaron Ele Geçirildi

3.Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ve makaron ele geçirildi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte ve huzurun sağlanmasına yönelik şok uygulamalar devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü tarafından seri halinde gerçekleştirilen huzur uygulamaları vatandaş tarafından da takdirle karşılanıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ocaklı ekiplerince Ocaklı kavşağında yapılan huzur uygulamasında polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği "Zeus"un da katıldığı uygulamada araçta yapılan aramada bin 131 paket dolu makaron, 2 adet sentetik ecza, yaklaşık 3-4 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotimler tarafından gözaltına alınan 1 şahsın ifadesi doğrultusunda bir iş yerinde yapılan arama da ise 520 paket dolu makaron 13 bin 620 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. - ÇORUM