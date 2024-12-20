Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar - Son Dakika
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Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar

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İstanbul'da ekim ayında iki genç kızı vahşice öldüren 19 yaşındaki Semih Çelik'in ailesi, can güvenliklerini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle soyadlarının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu.

20.12.2024 10:24  Güncelleme: 10:39
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İstanbul Eyüpsultan'da kız arkadaşı Ayşenur Halil'i evinde boğazını keserek öldürdükten sonra Edirnekapı surlarına giderek okul arkadaşı İkbal Uzuner'i katledip başını surlardan aşağı atan 19 yaşındaki Semih Çelik, ardından kendi boğazına ip geçirip surlardan atlayarak kendi yaşamına son vermişti.

SOYADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYORLAR

Kan donduran ve günlerce konuşulan bu olay sonrası Semih Çelik'in ailesinden aylar sonra sürpriz bir hamle geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma devam ederken Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile ablası S. Çelik, 'Çelik' soyadının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu.

Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar

GEREKÇE: CAN GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE SOKUYOR

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde "Biz, Fatih ve Eyüpsultan'da meydana gelen olayda yer alan Semih Çelik'in ailesi olmaktayız. Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar 'Çelik' soyadını taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu. Ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, 'Çelik' soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız. Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için 'Çelik' olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar

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Son Dakika 3.Sayfa Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    çocuklarınızın kimlerler görüştüğünü telefonunda nerelere girdiğini namaz kılıp kalmadığını takip etmek anne babaların en büyük görevidir 22 12 Yanıtla
  • Gündüz:
    Namaz ne alaka avel fero 12 13 Yanıtla
  • habib muslu:
    suçlu değilsen niye korkuyon taş yuvarlanır bendini bulcak daha önce çocuk yetiştirirken düşüncektin 2 4 Yanıtla
  • Bilal Yavuz:
    3 aile ve türk toplumu için çok acı verici bir durum.çocuklarımıza iyiliği emredip kötülükten uzak durmalarını tembih etmek ve dua etmekten başka yapacak bişeyimiz yok.ahir zamanda namazı olan da olmayan da zarardadır 3 0 Yanıtla
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