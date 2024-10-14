Suriye'li Aile Ilısu Barajı'nda Mahsur Kaldı

3.Sayfa

Bir saniye bile düşünmeden kararını verdi

Sur canisi bilgisayarında tek bir video bırakıp ne var ne yok silmiş

Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

Ilısu Baraj Gölü'nde mahsur kalan Suriyeli aile kepçe yardımıyla kurtarıldı

BATMAN - Batman'da piknik yapmak için gittikleri Ilısu Baraj Gölü kıyısında hafif ticari araçları ile çamura saplanan 6 kişilik Suriye uyruklu aile, kepçe yardımı mahsur kaldıkları alandan çıkartıldı.

Pazar günü piknik yapmak için Hasankeyf ilçesine giden 6 kişilik Suriye uyruklu aile, Ilısu Baraj Göleti kıyısına indi. Ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, göl kıyısında çamura saplandı. İhbar üzerine gölet kıyısına itfaiye, sağlık, jandarma ve kepçe sevk edildi.

Halat ile kepçeye bağlanan araç, uzun uğraşlar sonrası saplandığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde aile fertlerinin durumunun iyi olduğu belirlendi.