Ilısu Baraj Gölü'nde mahsur kalan Suriyeli aile kepçe yardımıyla kurtarıldı
BATMAN - Batman'da piknik yapmak için gittikleri Ilısu Baraj Gölü kıyısında hafif ticari araçları ile çamura saplanan 6 kişilik Suriye uyruklu aile, kepçe yardımı mahsur kaldıkları alandan çıkartıldı.
Pazar günü piknik yapmak için Hasankeyf ilçesine giden 6 kişilik Suriye uyruklu aile, Ilısu Baraj Göleti kıyısına indi. Ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, göl kıyısında çamura saplandı. İhbar üzerine gölet kıyısına itfaiye, sağlık, jandarma ve kepçe sevk edildi.
Halat ile kepçeye bağlanan araç, uzun uğraşlar sonrası saplandığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde aile fertlerinin durumunun iyi olduğu belirlendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Suriye'li Aile Ilısu Barajı'nda Mahsur Kaldı - Son Dakika
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