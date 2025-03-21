Susurluk\'ta Park Halindeki Araçta Yangın

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Festival Outlet Tesisleri içerisinde park halinde bulunan bir araçta yangın çıktı, itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Festiva Outlet Tesisleri içerisinde park halinde bulunan bir araçta yangın çıktı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, 10 ARR plakalı Fiat Palio marka araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tesisteki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. - BALIKESİR