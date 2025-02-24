Tahlil sonuçlarını almak için evden çıktı, otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika
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Tahlil sonuçlarını almak için evden çıktı, otomobilinde ölü bulundu

Tahlil sonuçlarını almak için evden çıktı, otomobilinde ölü bulundu

Edirne'de, aile sağlığı merkezine tahlil sonuçlarını almak üzere evinden çıkan Nurettin Çetin (73) isimli yaşlı adam, park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Çetin'in cansız bedeni, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı. Çetin'in ölüm nedeni, yapılan otopsi sonucunda belirlenecek.

24.02.2025 14:52
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EDİRNE'de, aile sağlığı merkezinden tahlil sonuçlarını almak üzere evden çıkan Nurettin Çetin (73), evinin önünde park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Olay, Şükrüpaşa Mahallesi 158'inci Sokak'ta meydana geldi. Nurettin Çetin, sabah saatlerinde aile sağlığı merkezinde yaptırdığı tahlillerinin sonuçlarını almak üzere evden çıkıp bindiği otomobilinde fenalaştı. Bir süre sonra Çetin'i hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nurettin Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cansız bedeni, incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: DHA

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