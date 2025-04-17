Tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı

Hakkında tahliye kararı verilen avukat Selçuk Kozağaçlı dün tahliye edilmesinin ardından bugün gözaltına alındı. Kozağaçlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana 'DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde tahliye edilmişti.

YENİDEN TUTUKLANDI

Kozağaçlı, tahliye kararının ardından yapılan itiraz üzerine hakkında çıkarılan yakalama emri gereği bugün tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kozağaçlı, tutuklanarak yeniden Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.