Taksim'de Bayrak Dağıtan 6 Kadına Ceza

3.Sayfa

Taksim'de 10 Kasım'da Türk bayrağı dağıtıp, sözde bağış toplayan 6 kadın şüpheliye para cezası

İSTANBUL - Taksim'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bahanesiyle vatandaşlara Türk bayrağını dağıttıkları söyleyerek yaklaşan ardından sözde bağış toplayan 6 şüpheli kadın yakalandı. Telefondan fotoğraf göstererek bayrak verdikleri kişilerden para talep eden kadınlara toplam 5 bin 862 TL para cezası kesildi.

Taksim'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 6 kadın, metrodan çıkan vatandaşları durdurarak bayrak dağıtıp ardından para istedi. Telefondan hasta kişileri gösterip, sözde bağış topladıkları söyleyerek duygu sömürüsü yapan kadınlar için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kadınları takibe aldı. Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 6 kadın, bayrak dağıtıp ardından para toplarken suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilere, toplamda 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı.