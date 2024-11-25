Taksim\'de Göstericilerden Polis\'e Müdahale

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Bu sefer tersi oldu, göstericiler polise biber gazı sıktı

Taksim'de izinsiz gösteri yapmak isteyen eylemciler, polise biber gazı ve boya sıktığı anlar kamerada

Karaköy'den Taksim'e izinsiz yürümek isteyen göstericilere polis müdahalesi: çok sayıda gözaltı

İSTANBUL - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Karaköy ve Şişhane'den Taksime izinsiz yürümek isteyen bir grup kadın, barikat kurarak önlem alan polise biber gazı ve sprey boya sıktığı anlar kameraya yansıdı. Uyarılara rağmen dağılmayan çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Beyoğlu'nda yapılacak yürüyüşlerin yasaklanmasının ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba, polis ekipleri barikat kurarak önlem aldı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan bir grup kadın, polise biber gazı ve sprey boya sıktı. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınarak otobüslerle emniyete götürüldü.