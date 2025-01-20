Tanker Aydınlatma Direğini Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tanker Aydınlatma Direğini Devrildi

Geniş Video İzle

Kocaeli'de tanker, aydınlatma direğini otomobilin üzerine devirdi. Her iki sürücü yara almadan kurtuldu.

20.01.2025 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tankerin çarptığı aydınlatma direği otomobilin üstüne devrildi

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde tankerin çarptığı aydınlatma direği, İstanbul istikametinde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 34 JU 3011 plakalı tanker, Bekirdere rampası mevkiinde kontrolden çıkarak önce bariyere, ardından aydınlatma direğine çarptı. Yerinden sökülen direk, İstanbul istikametinde seyir halindeki 34 TL 9387 plakalı Volkswagen marka otomobilin üzerine devrildi. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle Otoyolun her iki istikametinde de trafik oluştu. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tanker Aydınlatma Direğini Devrildi
Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, trafik, Ulaşım, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tanker Aydınlatma Direğini Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:05 Trump’ı tebrik eden Putin’den ’’Diyaloğa açığım’’ mesajı: Ukrayna’da uzun sürecek bir barış istiyoruz Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz
07:46 Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
07:33 Manchester City, Ipswich Town’a gol oldu yağdı Manchester City, Ipswich Town'a gol oldu yağdı
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
07:20 DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak
07:14 Fenerbahçe’nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
06:38 İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 19:39:03. #1.12#
SON DAKİKA: Tanker Aydınlatma Direğini Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.