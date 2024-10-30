Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü

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Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan 30 yaşındaki Erkan Şalt hayatını kaybetti.

Olay, bugün sabah saatlerinde Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi Kartal Tepesi sokakta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evin içinde bulunan Erkan Şalt, O.E., O.A. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda O.E., evde bulunan pompalı tüfekle Erkan Şalt'a ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, başından silahla vurulan Erkan Şalt'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı O.E., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan O.A. ve H.K. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Erkan Şalt'ın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.