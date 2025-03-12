Yol ortasında taşlı sopalı kavga kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yol ortasında birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldıran tarafları ayırmak için vatandaşlar araya girdi. Vatandaşların çabasıyla yatıştırılan kavgada, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.