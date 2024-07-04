Tatlıcı dükkanında çalışan genç başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tatlıcı dükkanında çalışan genç başından vurularak öldürüldü

Tatlıcı dükkanında çalışan genç başından vurularak öldürüldü

Kocaeli'de bir tatlıcı dükkanında çalışan 19 yaşındaki genç, iş yeri sahibi tarafından şaka amaçlı başından vurularak öldürüldü. İş yeri sahibi, tabancayı boş sanarak şakalaşmak amacıyla maktulün başına dayadığını söyledi. Cumhuriyet savcısı, sanığın olası kastla adam öldürmek suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

04.07.2024 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışanını başından vurarak öldürmüştü, "Şakalaşıyorduk" dedi

KOCAELİ - Kocaeli'de 19 yaşındaki gencin çalıştığı tatlıcı dükkanında iş yeri sahibi tarafından başından tabanca ile vurularak öldürülmesine ilişkin görülen davada detaylar ortaya çıktı. İş yeri sahibi, dayısının tabancayı saklamak için kendisine emanet verdiğini, boş olduğunu bildiğini, şakalaşmak amacıyla maktul Hasan'ın başına silahı dayadığını ve olayın yaşandığını söyledi. Cumhuriyet savcısı, sanığın olası kastla adam öldürmek suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırmasını talep etti.

Olay, 20 Kasım 2023 tarihinde Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan tatlıcı dükkanında meydana geldi. Tatlıcı dükkanında çalışan Hasan Şen(19), iş yerinin girişinde iş yeri sahibi İbrahim A.tarafından tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Şen, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin İbrahim A. ile dayısı Aydın G.gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen İbrahim A. tutuklanırken, Aydın G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Ufak yaşta yanımıza geldi, elimizde büyüdü"

Olaya ilişkin ilk celse Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık İbrahim A., tutuksuz sanık Aydın G., tanık ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin ifade veren İbrahim A. "Hasan ile 3 yıl beraber çalıştık. Ufak yaşta yanımıza geldi, elimizde büyüdü. En büyük hayali yurt dışına gitmekti. Nitekim yurt dışına gitti, maddi manevi kendisine yardımcı oldum. Sürekli iletişim halindeydik. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyordum. Bir gün yine beni aradı ve Türkiye'ye dönmek ve yanımda çalışmak istediğini söyledi. Elemana ihtiyacım olmamasına rağmen kendisini çok sevdiğim için teklifini kabul ettim. Türkiye'ye döndüğünde Hasan'ı personellerin oturduğu eve yerleştirdim. dinlenmek istediğini, 15 gün sonra işe başlamak istediğini söyledi kabul ettim" diye konuştu.

"Şaka yapmak istedim"

Hasan işe başladıktan 3 gün sonra talihsiz kaza yaşandığını dile getiren İbrahim A., "Olaydan 2 veya 3 ay evvel dayım Aydın yanıma gelerek infazı olduğunu, tabancasını evimde muhafaza etmemi istedi. ilahlarla hiç aram yoktur ancak dayım olduğu için bir şey diyemedim ve kabul ettim. Almadan önce de silahın boş olduğunu söyledi. Tabancayı evimde bazanın altına koydum. Olay günü dayım silahını istedi. Silahı almak için iş yerimin üstünde bulunan evime çıktım. Silahı alarak aşağıya indiğimde dayımın gençlerle muhabbet ederken gördüm. Onları görünce mutlu oldum ve şaka yapmak istedim. Gençlere doğru silahı doğrulttum. Beraber gülüştük. Silahı dayıma verecekken rahmetli Hasan, 'Abi silahı bana verir misin?' dedi. 'Seversin sen islahı, sıkarım kafana' diyerek başını kavrayarak kolumun altına koydum ve tetiği çektim. Sonrasını hatırlamıyorum, silah sesiyle irkildim, hemen ambulansı aradık ve hastaneye gittik. Ben silahı boş sanıyordum, dolu olduğunu bilmiyordum. Hatta tabancayı evden alırken şakalaşmak amacıyla silahı eşim ve çocuğuma da doğrultum. Bilsem yapar mıydım" şeklinde konuştu.

"Kızımı kaybettiğim travma ile bu travma arasına uçurum var"

Konuşmasını sürdüren İbrahim A., "Ambulansı aradıktan sonra dayım, 'Kamera kayıtları ve silahı bana verin. Soranlara dışarıda silah sesi geldi, çıktığımızda kanlar içinde gördük deyin' dedi. Dayım kameraları çözmemi istedi, yapmaya çalıştım ancak beceremedim. Sonra dayım gelip kameraları çıkardı. Şok içindeydim, ne yaptığımı bilmiyordum ancak tramvayı atlattıktan sonra polise olayı olduğu gibi söyledim. Ben de 5 yaşında kızımı kaybettim, evlat acısının ne demek olduğunu iyi biliyorum ama kızımı kaybettiğim travma ile bu travma arasına uçurum var. Hasan ile aramızda husumet yoktu. Ailenin izinleri olursa mezarını yaptırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeğenim silahı almak istemeyince boş olduğunu söyledim"

Tutuksuz Aydın G., "Adli kontrolüm olduğu için silahı yeğenime vermek istedim. Yeğenim silahı almak istemeyince boş olduğunu söyledim ancak boş değildi, şarjörde 2 mermi vardı. Boş olmadığını söylemeseydim almayacağını bildiğim için öyle söyledim. Silah ruhsatsızdı. Hasan ile İbrahim abi kardeş gibiydiler. Yeğenim silahı aldıktan sonra olay saniyeler içinde oldu. Hepimiz şoka girdik. Sonra kayıt cihazı ve silahı şoktayken aldım" dedi.

Katılan avukatı ise ailenin ve kendilerinin şikayetini olmadığını söyledi.

"İbrahim silahın dolu olduğunu bilmiyordu"

Tanık olarak dinlenen çalışan Ahmet B., "İbrahim silahın dolu olduğunu bilmiyordu. Ama tabancanın sürgüsünü çektiğini gördüm. Aralarında husumet yoktu. Hasan'ı annesi İbrahim'e emanet etmişti. Hasan silahı istediğinde İbrahim'de 'Sen seversin böyle şeyleri' dedi ve şakalaşırken silah ateş aldı" diye konuştu.

"Hasan'ı önce içeri taşıdılar, 4 dakika sonra eski yerine götürdüler"

Çalışan Enes T. ise "Aralarında husumet yoktu. Ben olay yaşandığında lavabodaydım ancak olay yaşandıktan sonra Hasan'ı içeri taşıdıklarını gördüm. 4 dakika sonra Hasan'ı yeniden olay yerine taşıdılar. İlk olay yaşandığında İbrahim, 'Ambulansı arayın' diye bağırıyordu. Sonradan ambulansı aradılar" şeklinde konuştu.

20 yıldan 25 yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Olası kastla adam öldürme" suçundan İbrahim A'nın 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istedin. Ayrıca Aydın G. yönünden ise suç delillerini yok etme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Kocaeli, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tatlıcı dükkanında çalışan genç başından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 18 Temmuz’daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 20:52:00. #1.11#
SON DAKİKA: Tatlıcı dükkanında çalışan genç başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement