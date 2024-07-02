Tatvan'da şüpheli çanta alarmı - Son Dakika
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Tatvan'da şüpheli çanta alarmı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde cadde üzerinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Tatvan-Bitlis karayolunu trafiğe kapattı. Ancak çantanın sahibi çıkınca çanta kontrol edildikten sonra sahibine teslim edildi.

02.07.2024 19:34
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(BİTLİS) Tatvan'da şüpheli çanta alarmı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde cadde üzerinde unutulan çanta paniğe neden oldu.

Alınan bilgilere göre, olay ilçenin Cumhuriyet Bulvarı eski otogar yolu mevkiindeki yaşandı. Öğle saatlerinde yaşanan olayda, cadde üzerine bırakılmış çantayı gören vatandaşlar polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu alan ve çevrede güvenlik önlemi alarak, Tatvan-Bitlis karayolunu trafiğe kapattı. Daha sonra bomba imha ekibine haber verildi. Bomba imha ekibinin olay yerine gelmesi beklenirken, bölgeye gelen bir vatandaş polis ekiplerine çantanın kendisine ait olduğunu ve orada unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine kontrollü şekilde çantanın alınmasını sağlayan polis ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çantayı sahibine teslim etti. Olayın ortaya çıkması sonucu çevredekiler derin bir nefes alırken, güvenlik tedbiri amacıyla kapatılan Tatvan- Bitlis karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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