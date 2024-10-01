Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre N.F. idaresindeki 16 AAV 64 plakalı otomobi Tunçbilek istikametinden Tavşanlı istikametine çevreyolu caddesi Balıkesir kavşağına geldiği sırada yeşil ışığın yanması ile harekete geçtiği sırada ışık ihlali yapan Y.Ş. idaresindeki 41 ASY 84 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada 16 AAV 64 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan S.K.Y. ile 41 ASY 84 plakalı otomobilde bulunan M.E. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA