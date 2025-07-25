Tehdit Eden Genç Tutuklandı

Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilen 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından internet ortamında işlenen suçlar ile ilgili çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, 16 yaşındaki H.Y.Ç.'nin Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilmişti. Belirlenen şüpheli Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmişti. 16 yaşındaki çocuk H.Y.Ç, Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL