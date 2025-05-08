Eski eşini ve kızını Bahar Aksu cinayetiyle tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Eski eşini ve kızını Bahar Aksu cinayetiyle tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı

Eski eşini ve kızını Bahar Aksu cinayetiyle tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı

Ankara'da bir şahıs, 10 yıl önce boşandığı eski eşini ve kızını, Bahar Aksu cinayetinin görüntüleriyle tehdit etti. Kızına video göndererek "Sıradaki, kendini hazırlasın" şeklinde mesaj atan şüpheli 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı.

08.05.2025 17:17
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Ankara'da T.B. ile H.E. 10 yıl önce boşandı. H.E'nin geçtiğimiz yıl evlenmesinin ardından eski kocası T.B, kızı B.B. ile H.E'yi tehdit etmeye başladı.

"SIRADAKİ, KENDİNİ HAZIRLASIN"

Anne ve kızının engellemesine rağmen sahte hesaplar açarak tehditlerine ve hakaretlerine devam eden T.B., son olarak 6 Mayıs'ta kızı B.B'ye İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu cinayetine ilişkin videoyu göndererek, "Sıradaki, kendini hazırlasın" şeklinde mesaj attı.

SERBEST BIRAKILDI

Tehdit edilen B.B. ile annesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından dün gözaltına alınan T.B., Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verilen şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

BAHAR AKSU CİNAYETİ

İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 Mayıs'ta Bahar Aksu, işe gitmek üzere caddede yürürken eski Eşi Rüstem Elibol ve yanındaki S.S. tarafından kaçırılmak istendi. Bahar Aksu eski eşi tarafından tabancayla sokak ortasında katledildi. Olay öncesinde Rüstem Elibol ve arkadaşlarının Çanakkale'den İstanbul'a gelerek cinayet için keşif yaptıkları, bir otelde kaldıkları ve Aksu'nun işe gidiş saatini bekledikleri ortaya çıktı. Cinayetin ardından Elibol ve üç arkadaşı "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski eşini ve kızını Bahar Aksu cinayetiyle tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 6490203:
    ben hep diyorum haberler insanları tetikliyor 4 0 Yanıtla
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