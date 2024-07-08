Tekirdağ'da 54 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 54 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 54 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma gibi suçlardan aranan şahısların yakalanması hedeflendi. Toplamda 112 kişi yakalanırken, tutuklananlar arasında hırsızlık-yağma ve gasp suçlarından 20 kişi, dolandırıcılık suçundan 5 kişi, cinsel istismar suçundan 2 kişi, kasten yaralama suçlarından 5 kişi, uyuşturucu madde ticareti ve kullanma suçlarından 9 kişi bulunuyor.

08.07.2024 20:00
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Tekirdağ'da 54 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 54 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ İl merkezi ve ilçelerinde başta asayiş suçlarından öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 112 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan, hırsızlık-yağma ve gasp, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 20 şahıs, dolandırıcılık sucundan 5 şahıs, cinsel istismar suçundan 2 şahıs, kasten yaralama suçlarından 5 şahıs, 6136 SKM suçlarından 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti ve kullanma suçlarından 9 şahıs olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 54 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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