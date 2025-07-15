3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor - Son Dakika
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3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor

3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
15.07.2025 17:27  Güncelleme: 17:24
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Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Tekirdağ, Manisa ve Çanakkale'de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Alevlerin bazı evlere sıçraması nedeniyle bir mahalle boşaltıldı. Çanakkale'de de iki köy tedbiren tahliye edilmeye başlandı.

Yurdun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor, Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Tekirdağ, Manisa ve Çanakkale'de çıkan yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor

TEKİRDAĞ'DA ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor

ALEVLERİN ULAŞTIĞI BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Bu arada alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var çalışmaları takip etti.

3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor

MANİSA'DA İKİ AYRI BÖLGEDE ORMAN YANGINI

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Apak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor

Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye, 15 su tankeri, 7 iş makinesi ile müdahale başlatıldı. Ekiplerin yangın bölgesinde çalışması devam ediyor.

3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor

ÇANAKKALE'DE DE ALEVLER YÜKSELDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman ekiplerinin rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına müdahalesi sürüyor.

3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerledi.

3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor

İKİ KÖYDE TEDBİREN TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvacık'ın Naldöken köyü mevkisinde, saat 15.02 sıralarında yangın meydana geldiği belirtildi. Yangını, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 4 su ikmal,16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 130 personel ile karadan söndürme faaliyetinin yoğun şekilde sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Tuzla ve Naldöken köylerinin risk altındaki bölgelerinde, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbiren tahliye işlemlerine başlanmıştır. Yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa 3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor - Son Dakika

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