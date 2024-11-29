Tekirdağ'da Cinnet: İki Ölüm! - Son Dakika
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Tekirdağ'da Cinnet: İki Ölüm!

Tekirdağ\'da Cinnet: İki Ölüm!

17 yaşındaki A.Ç., annesi ve babasını bıçaklayarak annesini öldürdü, babası hastanede vefat etti.

29.11.2024 14:58
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet geçiren A.Ç. adlı çocuk annesini, babasını, amcasını, yengesini ve dedesini bıçaklamış, anne Nilay Çoban(41) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Murat Çoban(44)'dan da kötü haber geldi.
Yaklaşık 20 gün önce Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda; cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., annesi Nilay Çoban'ı bıçaklayarak öldürürken, babası Murat Çoban ile amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakla yaralamıştı. Olayın ardından Çerkezköy'de hastanede tedavisi süren baba Muratlı Çoban'dan sabah saat 09.00 sıralarında vefat haberi geldi.
Muratlı ikinci ölüm haberi ile sarsıldı. Murat Çoban'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Konuyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın da sürdüğü belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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